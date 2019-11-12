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Son dakika: Kandil ve Metina hava harekatıyla vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
KANDİL VE METİNA HAVA HAREKATIYLA VURULDU

yaptığı açıklamada, " ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

(MSB), MİT ve 'nın ortak çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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