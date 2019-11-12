Son dakika: Kandil ve Metina hava harekatıyla vuruldu
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MİT ve TSK'nın ortak çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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