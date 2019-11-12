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İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli için gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
İZMİR'DE PKK'YA EŞ ZAMANLI BASKIN!

'de, terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü /'ya yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

PKK'YA EŞ ZAMANLI BASKIN

Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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