İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli için gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verdi.
PKK'YA EŞ ZAMANLI BASKIN
Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
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