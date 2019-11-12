Fırat'ın doğusundaki beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
MSB: "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"detaylar gelecek...
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