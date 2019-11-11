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Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

: 'deki faaliyetlerimize aynen devam edeceğiz

: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, 'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır."

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