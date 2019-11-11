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15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019
15 TEMMUZ'DAN BERİ ARANIYORDU! YAKALANDI

/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan zanlı, 'da gözaltına alındı. Şüphelinin, Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra 'ya götürüleceği öğrenildi.

/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan zanlı, 'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hain darbe girişiminden bu yana aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Nurten T'yi (32) Karaman'da saklandığı evde yakaladı.

Nurten T'nin, FETÖ'nün Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren okullarında "büyük bölge talebe mesullüğü yaptığı ve ByLock kullandığı" iddia edildi.

Şüphelinin, Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra Adana'ya götürüleceği öğrenildi.

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