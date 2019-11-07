Avrupa Parlamentosu üyesi Zdechovsky, "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek
Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek.
3 Eylül 2019 tarihinde, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde anneler, terör örgütü PKK/YPG tarafından dağa kaçırılan çocuklarının geri gönderilmesi için "evlat nöbeti" başlatmışlardı.
Annelerin evlat nöbeti ile ilgili bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin milletvekillerinin oluşturduğu Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky'nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP önünde eylem başlatan "Diyarbakır annelerini" ziyaret edeceği açıklandı.
BAZI TEMALAR İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ
Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
DİYARBAKIR ANNELERİNE ZİYARET
Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a giden Zdechovsky, saat 14.00'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır annelerini" ziyaret edecek.
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