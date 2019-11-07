07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Avrupa Parlamentosu üyesi Zdechovsky, "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
ÖNEMLİ ZİYARET! GÖZLER DİYARBAKIR'DA...

üyesi , dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren " anneleri"ni ziyaret edecek.

3 Eylül 2019 tarihinde, binası önünde anneler, terör örgütü /YPG tarafından dağa kaçırılan çocuklarının geri gönderilmesi için "evlat nöbeti" başlatmışlardı.

Annelerin evlat nöbeti ile ilgili bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin milletvekillerinin oluşturduğu 'nun (AP) Çek üyesi 'nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP önünde eylem başlatan "Diyarbakır annelerini" ziyaret edeceği açıklandı.

BAZI TEMALAR İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

DİYARBAKIR ANNELERİNE ZİYARET

Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a giden Zdechovsky, saat 14.00'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır annelerini" ziyaret edecek.

Diyarbakır anneleri Mehmetçik için atkı ördü DİYARBAKIR ANNELERİ MEHMETÇİK İÇİN ATKI ÖRDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN