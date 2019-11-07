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30 bin Suriyeli Tel Abyad ve Rasulayn'a döndü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019
30 BİN SURİYELİ TEL ABYAD VE RASULAYN'A DÖNDÜ!

’nin düzenlediği operasyon ile terörden arındırılan Fırat’ın doğusuna geri dönüşler de sürüyor. Türkiye'den 30 bin sığınmacının, terör örgütü / işgalinden kurtarılan ve Rasulayn'a dönüş yaptığı öğrenildi.

Harekât sırasında teröristlerin saldırısına uğramamak için daha güvenli gördükleri yerlere göç edenler de geçtiğimiz günlerde evlerine dönmüş, bu sayı 30 bini aşmıştı. Şimdi, yıllardır 'de barınan ve Rasulayn sakinlerinin de geri dönüş süreci başlamış oldu. Sığınmacılardan 30 bini bölgeye dönerken önümüzdeki günlerde bu sayının 100 bini aşması bekleniyor. Terör örgütü ise Barış Pınarı Harekât alanının Suriyelilerin kitlesel dönüşlerine umut olmasını engellemek için her yolu deniyor. Bölge neredeyse her gün bombalı saldırılarla sarsılıyor.

TERÖR ÖRÜGÜTÜ BOMBALI ARAÇ EYLEMLERİNİ DEVREYE SOKTU
Gelişmeleri değerlendiren Suriye Geçici Hükümet Başkanı , "Terör örgütü dönüşlerin önüne geçmek için bombalı araç eylemlerini devreye soktu. Bölgenin güvensiz olduğunu ve sivillerin bölgeye dönmesini engellemek için terör saldırılarına başladı. Orada bir güven ortamı olmadığı algısı yaymak için saldırılar düzenliyorlar. Oysa ki bölgenin güvenliği ve SMO tarafından sağlanmaktadır. Her geçen gün bölgenin daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor" dedi.

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