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Kiralık katil Muhammed Dahlan yine sahnede! Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
KİRALIK KATİL DAHLAN SAHNEDE! ERDOĞAN'I VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

, sahada ve masada adeta destan yazarak Barış Pınarı Harekatı’yla Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu parçaladı. Bu gelişmelerin ardından '’nun kiralık katili' yine sahneye çıktı. Türkiye’nin bölgede Osmanlı’yı canlandırmak istediğini söyleyip tehditler savuran Dahlan, Başkan ve hükümeti için de 'düşmanlarım' ifadesini kullandı.

'da 'yi hedef alan eylemlerin ardındaki tetikçi bir kez daha sahneye çıktı. Dubai merkezli sermayeli MBC kanalına geniş bir röportaj veren asıllı Birleşik Arap Emirlikleri tetikçisi Muhammed Dahlan, Türkiye'yi hedef alan hakaret ve kara propagandaya başvurdu.

merkezli gazetesinin aktardığı röportajda, Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan düzenlenen başta FETÖ darbe girişimi gibi birçok karanlık operasyonun arkasındaki isim olan Muhammed Dahlan'ın birkez daha Türkiye Cumhurbaşkanı 'ı hedefe koyduğu görüldü.

"DÜŞMANLARIM"

Dahlan röportajda, 'ı ve hükümeti "düşmanlarım" olarak niteledi. Dahlan'ın röportajda ve Filistin'i Türkiye'den koparma planı yürüttüğünü de ortaya koydu. Dubai merkezli MBC kanalının kontrolünün perde arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu biliniyor.

İSRAİL AĞZIYLA KONUŞTU

MBC'de İsrail ağzıyla konuşan Muhammed Dahlan, Türkiye'ye ilişkin, "Ortadoğu'da Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırma peşinde koştuğu" kara propagandasına başvurdu. 15 Temmuz FETÖcü darbe girişimindeki rolünü Dahlan aynı röportajda reddetti. Ne var ki Dahlan'ın FETÖcü darbe girişimindeki rolü de dahil Türkiye'yi hedef alan operasyonları daha önce ortaya çıkmıştı.

KATAR'A GÖZDAĞI

Muhammed Dahlan, Türkiye ile birlikte önemli işbirliklerine imza atan Katar'ı da tehdit etti. Dahlan, "Katar, Türkiye ve İran ile birlikte hareket etmek yerine Arap ülkeleriyle birlikte çalışmalı" sözleriyle ve Riyad'ın bölgesel politikasının da sözcülüğünü yaptı.

FİLİSTİN'İ KOPARACAK

Skandal röportajda, Dahlan, 2011 senesinde kovulduğu Filistin'in, yerine başkanlık görevine talip olduğunu da söyledi. Dahlan'ın daha önce Filistin'de Hamas ve Mahmud Abbas'a karşı darbe planladığı ortaya çıkmıştı. Dahlan'ın amacının Filistin'i Türkiye ve Katar'dan kopartarak BAE uydusu haline getirmek olduğu biliniyor.

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Hasan H&#252;seyin G&#252;rani Hasan Hüseyin Gürani

Az kaldı . Söz seninle oturup çok konuşacağız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2019 13:35
Osmanli torunu Osmanli torunu

Oldurun su kopei

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2019 13:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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