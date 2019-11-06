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Bakan Hulusi Akar, Şahin el-Ganim'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019
BAKAN AKAR, ŞAHİN EL-GANİM'İ KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı , Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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