Bakan Hulusi Akar, Şahin el-Ganim'i kabul etti
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.
Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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