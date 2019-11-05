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Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı , Başkan başkanlığında toplandı. 'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı , Başkan başkanlığında toplandı.

'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

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