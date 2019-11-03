03 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Katar'da mevkidaşı Al Sani ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019
ÇAVUŞOĞLU KATAR'DA AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı , Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

ÇDışişleri Bakanı , Türkiye- Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile bir araya geldik. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'nın hazırlıklarını, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma: 2022 Dünya Kupası'nda... TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA KRİTİK ANLAŞMA: 2022 DÜNYA KUPASI'NDA...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN