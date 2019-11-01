Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yolumuzdan dönmeyeceğiz
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir otelde düzenlenen Katar-Türkiye İş Formu'nda yaptığı konuşmada "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.
Ayrıca Oktay, "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır." şeklinde konuştu.
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