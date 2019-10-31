31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İzmir’de işadamlarına FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
İZMİR’DE İŞADAMLARINA FETÖ OPERASYONU

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibatları belirlenen 11’i işadamı ve 10'u esnaf toplam 27 şüpheli hakkında operasyon başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca / silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bankasya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller bulunan 11'i işadamı ve 10'u esnaf toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için bu sabah İzmir ve illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon tüm hızıyla sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN