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MSB açıkladı: Ele geçirilen rejim unsuru 18 kişi teslim edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019
MSB AÇIKLADI: REJİM UNSURU 18 KİŞİ TESLİM EDİLDİ

Son dakika haberine göre , Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi.

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