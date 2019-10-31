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Madencileri taşıyan işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019
MADENCİLERİ TAŞIYAN İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI!

'ta maden işçilerini taşıyan işçi servisi devrildi. Kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı. İşçilerin evlerinden çıkıp çalıştıkları 'ndeki gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde -Ereğli karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Mustafa T. İdaresindeki 67 AAU 323 plakalı maden işçilerini taşıyan işçi servisi virajı alamayarak kaza yaptı.

Devrilen araçta bulunan maden işçileri yaralandı. İşçilerden Okan Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 7'si Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne diğer yaralıların ise ilçedeki özel hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. İşçilerin evlerinden çıkıp çalıştıkları 'ndeki gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(VK-OA-BA-Y)

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