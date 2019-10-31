Madencileri taşıyan işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan işçi servisi devrildi. Kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı. İşçilerin evlerinden çıkıp çalıştıkları TTK Kandilli Müessesesi'ndeki maden ocağına gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Mustafa T. İdaresindeki 67 AAU 323 plakalı maden işçilerini taşıyan işçi servisi virajı alamayarak kaza yaptı.
Devrilen araçta bulunan maden işçileri yaralandı. İşçilerden Okan Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 7'si Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne diğer yaralıların ise ilçedeki özel hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. İşçilerin evlerinden çıkıp çalıştıkları TTK Kandilli Müessesesi'ndeki maden ocağına gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(VK-OA-BA-Y)
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