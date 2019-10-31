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İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
PATLAMA ANI KAMERADA!

Gelen son dakika haberine göre; ’in Darkuş kasabasında gerçekleştirilen saldırı sonucu silah deposunda şiddetli bir meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

'nin kuzeyindeki 'in Darkuş kasabasına yönelik saldırı sonucu silah deposunda meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sivil savunma ekibinden olduğu belirtildi.

İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü İDLİB'DEKİ PATLAMADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

KOALİSYON GÜÇLERİ TARAFINDAN...

Saldırıda mühimmat deposunun hedef alındığı aktarılırken, yerel kaynaklar saldırının koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bölge halkının güvenli alanlara sevk edildiği öğrenildi.

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