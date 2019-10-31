İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
Gelen son dakika haberine göre; İdlib’in Darkuş kasabasında gerçekleştirilen saldırı sonucu silah deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Darkuş kasabasına yönelik saldırı sonucu silah deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sivil savunma ekibinden olduğu belirtildi.
KOALİSYON GÜÇLERİ TARAFINDAN...
Saldırıda mühimmat deposunun hedef alındığı aktarılırken, yerel kaynaklar saldırının koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bölge halkının güvenli alanlara sevk edildiği öğrenildi.
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