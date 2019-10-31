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Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı , başkent Ankara'da Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı , Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani, başkentte görüştü.

Twitter hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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