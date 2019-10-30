Metroda utanç görüntüsü! 28 Şubat zihniyeti yeniden sahnede
Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir video 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Vatandaşlar o görüntülere sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte metroda kılık kıyafetinden ötürü videoya alınan vatandaşın görüldüğü anlar ve sosyal medyadan gelen tepkiler…
Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir video 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Vatandaşlar o görüntülere sosyal medyadan tepki gösterdi.
GİYİMİNDEN ÖTÜRÜ VİDEOYA ALINDI
10. Yıl Marşı'nı söyleyen vatandaşlardan birinin kılık kıyafetinden ötürü videoya aldığı vatandaşın yolculuk etmekten başka bir şey yapmadığı görülüyor.
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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Yapılanın son derece yanlış olduğunu aktaran bir vatandaş, "Duruşunu bozmamış, saygısını bozmamış. '' Türk ileri '' demek, ne zamandan beri insanları giyinişine göre hedef gösterip bundan keyif almaktır? Tam tersi bir ortam da bu videoyu çekenler veya bununla eğlenenler ne düşünürdü?" diyerek tepkisini gösterdi.
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