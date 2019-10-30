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Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN KKTC'YE TEŞEKKÜR MESAJI

'nın Twitter hesabından sevincini paylaşan 'ne () teşekkür edildi.

'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

" sevincini paylaşan kardeş 'ne teşekkür ederiz."

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