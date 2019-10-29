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Şehit Mustafa Korkmaz’ın cenazesinde CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'dan skandal görüntü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
ŞEHİT KORKMAZ’IN CENAZESİNDE CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL GÖRÜNTÜ

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er ’ın cenaze töreninde CHP Mersin Milletvekili verdiği skandal poz büyük tepkiye neden oldu. CHP'li Başarır'ın gülerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mersin Muğdat Camiinde tören düzenlendi.

Şehidin cenaze töreninde Mersinliler akın ederken, törende gözyaşları sel olup akarken sinir krizleri geçiren aileyi yine protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.

CHP'Lİ VEKİL ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN SKANDAL POZ!

Şehit Mustafa Korkmaz'ın gözyaşları arasında uğurlandığı sırada, CHP Mersin Milletvekili 'ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kulağına gülerken bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyla medyada gündem oldu.

Paylaşılan fotoğrafın altına tepkilerini gösteren vatandaşlar, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın?", "Şehit cenazelerine katılmayı sadece görüntü olsun diye ve siyasi amaçlı yaptıkları için.", "Ateş düştüğü yeri yakıyor gerisi hikaye adlı fotoğraf" şeklinde tepkiler gösterdiler.




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