29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019
PENÇE-3 HAREKATI'NDA BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Pençe-3 Harekatı'nda dün keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi.

yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda görevli bir askerin, dün keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlandığı ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen askerin şehit düştüğü kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN