Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB'den flaş ABD operasyonu açıklaması
- "Çukur ve Adana Sıfır Bir dizileri çocuklarımızı zehirliyor"
- Hükümetten açıklama! Emniyete yeni güç geliyor
- CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı!
- "PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür"
- Rusya zırhlı araçları Suriye'de
- PKK'ya Pençe Harekatı darbesi
- İstanbul'da deprem meydana geldi
- Bakan Dönmez'den "yaz saati" açıklaması!
- CHP-HDP ittifakında büyük çatlak
Daha Fazla Gör
- TFF'den Türkiye - İzlanda maçı açıklaması
- Son dakika: Adana'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- ASELSAN sağlıkta bir ilke imza attı! Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi
- Son dakika: Çanakkale'de deprem meydana geldi
- PKK'ya Pençe Harekatı darbesi
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından "Bağdadi operasyonu" açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı
- Bakan Fatih Dönmez'den son dakika Doğu Akdeniz ve bor açıklaması
- Bakan Süleyman Soylu: Emniyette arama timleri oluşturulacak
- Meteorolojiden son hava durumu tahmini! 27 Ekim 2019 bugün hava İstanbul'da nasıl olacak?
- İngiltere'nin Essex bölgesindeki dehşette yeni gelişme!
- Terör örgütü YPG'nin korkusu telsiz konuşmalarına böyle yansıdı
- Bakan Cahit Turhan'dan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu açıklaması