İşte FETÖ'cü hain Adil Öksüz'ün sır 15 günü! İlk kez ortaya çıktı
İhanet girişiminin sivil imamı Öksüz, Üsküdar’da iki farklı FETÖ hücre evinde 15 gün saklandı. 5 ayrı mahrem imamın gözetiminde, başka bir adrese kaçırılırken gözden kayboldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörü olan Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün sırra kadem bastıktan sonraki 15 gününün bilinmeyenlerini ilk kez kamuoyuna açıklıyoruz.
- Adil Öksüz, ihanet girişimi sonrası serbest bırakılmasından hemen sonra Sakarya Akyazı'ya geçti.
- Hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince İstanbul'a kaçtı.
Cumhuriyet Mahallesi
- 19 Temmuz-5 Ağustos 2016'da Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi ve Zeynep Kamil'de iki ayrı FETÖ hücre evinde birer hafta gizlendi.
Zeynep Kamil
- Öksüz'ü Zeynep Kamil'deki evde bir hafta saklayan FETÖ'cü itirafçı oldu. Öksüz'ün örgütün Hava Kuvvetleri Mahrem yapılanması tarafından gizlendiği ortaya çıktı.
- Emniyet'in tespitlerine göre Öksüz, son olarak 5 Ağustos 2016'da Zeynep Kamil'deki adresten çıktı. İstanbul Esenler'den Edirne yönüne doğru giden bir araçta seyahat etti. Aracın Öksüz'ü, Bayrampa��a'da indirdiği değerlendiriliyor.
Ali Sami Yıldırım
- Adil Öksüz'ü, kayın biraderi Ali Sami Yıldırım 19 Temmuz 2016 günü İstanbul'a getirip Hava Kuvvetleri Yapılanması İstanbul sorumlusu Şükrü kod adlı Rüştü Karakaya'ya teslim etti.
Rüştü Karakaya
- Öksüz'ü Karakaya'nın yönettiği mahrem yapılanma sakladı.
Alper Karabulut
- Öksüz'ün kaçışına örgüt mahrem imamları Zafer Çay ve Alper Karabulut ve firari sanık Cihat Yıldız da yardım etti.
Zafer Çay
- Esenler'de ortadan kaybolan Öksüz'ün izine 5 Ağustos'tan itibaren ulaşılamadı.
Cihat Yıldız
Öksüz'ün kaçış rotası...
İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, Öksüz'ün kaçışıyla ilgili 5 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame düzenledi. Sanıklar arasında Öksüz'ü Akyazı'dan İstanbul'a getirip FETÖ mahrem yapılanmasına teslim eden aynı zamanda da Rusya imamı olan Ali Sami Yıldırım da bulunuyor. Tutuklu sanıklar Alper Karabulut, Rüştü Karakaya, Zafer Çay ve firari Cihat Yıldız da diğer sanıklar arasında yer alıyor.
SABAH
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