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Ankara'da FETÖ operasyonu: 39 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU: 39 GÖZALTI

'da /'nin şifreli haberleşme programı '' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 39'u gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı '' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 53 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda '/ silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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