Ankara'da FETÖ operasyonu: 39 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 39'u gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 53 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı CHP'yi karıştırdı!
- Adil Öksüz’ün sır 15 günü
- Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı…
- FETÖ'nün sözde Bartın "il imamı" tutuklandı
- Twitter'dan büyük skandal! Teröristin hesabına mavi tık
- Atama kararları Resmi Gazete'de
- Başkan Erdoğan büyük desteği açıkladı
- Kremlin'den Soçi'deki zirveye ilişkin açıklama
- Kritik görüşmenin detayları paylaşıldı!
- FETÖ'nün iki numarasının kızı tutuklandı
Daha Fazla Gör
- 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?
- Mazlum Kobani kimdir? Terörist Mazlum Kobani gerçek adı nedir?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Son dakika: Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
- Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle! Çukurova 41. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar | BJK Braga maçı şifresiz hangi kanalda?
- Doğu Perinçek: Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi
- Bakan Berat Albayrak: Tüm saldırılara rağmen böyle önemli bir başarıyı elde ettik
- 2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!
- 2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...