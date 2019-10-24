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Rasulayn hastanesinin altında teröristlere ait tüneller bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
RASULAYN TERÖRİSTLERE AİT TÜNELLER BULUNDU!

Terör örgütü /'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan 'da, terörist faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıkarıldı.

'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki topraklarında yer alan 'da teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntüledi.

Teröristlerin hastanenin zemin katında duvara açtığı büyük delikten geçildikten hemen sonra, iki ayrı tünel başlıyor.

İlçe merkezindeki tünel ağına bağlandığı tahmin edilen bu tünellerinin, teröristler tarafından yer altından hastaneye geliş gidişler sırasında kullanıldığı düşünülüyor.

Diğer taraftan, hastanede güvenlik önlemleri alan Suriye Milli askerleri, tünelin girişine tuzaklanmış bombalar tespit etti.

Arama tarama faaliyetlerinin bitmesinden ve binanın güvenli hale getirilmesinden sonra hastanenin yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.

Teröristlerin, Rasulayn'dan çekilmeleri sırasında da tünellerden hastaneye geçip toplandıkları ve buradan araçlarla çıktıkları öğrenildi.

Hastanenin acil servis girişi önünde de teröristlerin kaçarken yakıp kullanılamaz hale getirdiği araçlar görülüyor.

AA, 21 Ekim'de de ilçeyi kaplayan tünel sisteminin ortaya çıkarıldığı görselleri yayımlamıştı. İlçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluktaki tünellerin bazılarının sınırına kadar uzandığı tespit edilmişti.

Türkiye ve ABD'nin 17 Ekim'de vardığı mutabakat çerçevesinde /'lı teröristler, araçlarla Rasulayn'dan Haseke'ye çekilmişti.

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