HSK'da görev değişimi
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK'da gerçekleşen görev değişikliği için resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Gül, HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik etti.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HSK Genel Kurulunca HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan'ı ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlık açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen patlayıcı sayısı
- Fransız Le Point’ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak!
- Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bayramda...
- Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor
- Karabük'te akıllara durgunluk veren olay
- Erdoğan'dan Putin'e çarpıcı cevap!
- Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'na tepki
- AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
- İngiliz ve İsviçre basını Türkiye'nin zaferini gördü
- MSB'den teşekkür mesajı ve videosu
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı için teşekk��r mesajı ve videosu
- Rusya'dan yeni açıklama: YPG bölgeden çekilmeye başladı
- AK Parti açıkladı! İşte madde madde yeni vergi düzenlemesi
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında, resepsiyon yerine kabul töreni
- Fransız Le Point’ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak! Cumhurbaşkanlığı'ndan sert yanıt
- 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor!
- THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti
- Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Şehit Halis Özcengiz'in eşi ve kızından duygulandıran görüntü! "İyi ki doğmuşsun kahraman babam"
- Hıncal Uluç’tan dikkat çeken yazı: Bunun adı dip-lo-ma-si!
- BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!