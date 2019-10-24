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Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
TBMM'DE KABUL EDİLDİ! GÜMRÜK KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK...

'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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