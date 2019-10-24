Diyarbakır'da terörün para kaynağına darbe! Tam 4.5 ton ele geçirildi
Gelen son dakika bilgisine göre; Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonunda 4 ton 562 kilogram esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ile ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 22 Ekim'de başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı. Operasyonda, 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
İlçeye bağlı Yolçatı köyünde A.B. ve B.B, 6 jelikan bidon içerisindeki 250 kilogram esrarı elekten geçirdikleri sırada ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon bölgesinde tespit edilen, PKK'lı teröristlerce kullanılan iki kış sığınağı ile ilçeye bağlı Dibek köyü kırsalında toprağa gömülü sanayi tüpüne irtibatlandırılmış el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edildi.
EL KONULDU
Ayrıca gerçekleştirilen temas ve adli aramada çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemelerin yerinde imhası gerçekleştirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hıncal Uluç’tan dikkat çeken yazı: Bunun adı dip-lo-ma-si!
- Erdoğan onayladı! Yeni dönem başlıyor
- Salih Tuna'dan Fatih Portakal'a sert eleştiri!
- Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonu
- Atama Kararları Resmi Gazete’de
- Rus savaş gemisi Boğazı'ndan geçti
- Başkan Erdoğan: YPG çekilmezse bizim görevimiz başlar
- Barışın süper gücü Türkiye!
- Gara'da etkisiz hale getirilen teröristler, kırmızı kategoriden çıktı
- 2020 LGS tarihi açıklandı!
- Tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor! 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe'den önemli mesajlar
- THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti
- Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Şehit Halis Özcengiz'in eşi ve kızından duygulandıran görüntü! "İyi ki doğmuşsun kahraman babam"
- Hıncal Uluç’tan dikkat çeken yazı: Bunun adı dip-lo-ma-si!
- BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!
- Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı izleyicilerle buluştu!
- Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacak! Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti