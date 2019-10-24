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Atama Kararları Resmi Gazete’de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan’ın atanmasına ilişkin atama kararı ’de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu'na ilişkin atama kararları 'de yayımlandı. 'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan atandı.

Öte yandan, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi.

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