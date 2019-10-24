Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberi...Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 31'i yakalandı.Gözaltı kararı bulunan 11 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 42 zanlıdan 31'i yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 31'i yakalandı.

Şüphelilerin örgüt talimatıyla FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları ve bulundukları illerde daha önce haklarında işlem yapılan kişilere para aktardıkları iddia edildi.

Gözaltı kararı bulunan 11 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.