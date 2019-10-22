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Başkan Erdoğan yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı , Federasyonu Devlet Başkanı 'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'dan yurda döndü.

Türkiye Cumhurbaşkanı , Federasyonu Devlet Başkanı 'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'nın Soçi kentinden Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 22.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı , Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.

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