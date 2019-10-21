Bakan Soylu: 75 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi
Gelen son dakika bilgisine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından beri 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini ve yıl sonunda bu rakamın 95 bine ulaşacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunudu. İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.
BARIŞ PINARI MESAJI
Çalıştaydaki konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Soylu, "Harekata 120 saatlik ara verildi. Bazı gazeteler ısrarla ateşkes diyor. Hassasiyetlerimize ve egemen kimliklerimize saldırdıkları kanaatindeyim. Bu muhalif olmak değildir. Muhalif olmak başımız üzerine, eleştiri olabilir. Burada doğru verilerle, doğru politikalarla adım atmaktır bizim sorunumuz. Türkiye bir savaşta değildir. Onun için ateşkes kavramı bu gazetelere ifade etmek istiyorum yanlış bir kavramdır. Türkiye, PKK/YPG terör örgütüne operasyon yapmaktadır. O gazetede bayrağını azıcık seven varsa ateşkes ibaresinden sonra derhal oradan ayrılmalıdır" diye konuştu.
"DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE EDEN TEK ÜLKEYİZ"
Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Bir sonraki adımda Kuzey Irak Kürtlerini hedef alacaklardır. Sonra Türkiye'ye dönüp 'üç beş vilayet sen de ver' diyeceklerdir. Bu çok açık görülüyor. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiğimizde DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz. Hepsi korkuyorlar. DEAŞ'ın videolarından korkuyorlar. Bütün Batı kimyası altüst olmuş. Bizim elde ettiğimiz her tecrübe kolay elde edilir bir tecrübe değildir. DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ de patronunun aynı olduğu ürünlerdir. İmalatları aynı yerlerdir. Bunu bir siyaset terminoloji üretmek için söylüyor değilim. Elimizdeki bütün istihbari bilgiler, bütün hareket kaynakları, tarzları hedefi özdeştir. Bu çok nettir" ifadelerini kullandı.
"3. DARBE VURULUYOR"
Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla büyük adımlar attığını söyleyen Soylu, Barış Pınarı Harekatı'yla da terör örgütüne üçüncü darbenin vurulduğunu kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Deşifre edildi! İşte TSK'ya sızma yöntemleri...
- CHP'li Soyer'den skandal Türkiye ve Kıbrıs açıklaması
- Türkiye'nin yüreğini yakmıştı! Şimdi hesap zamanı
- Çavuşoğlu'ndan dünyaya '35 saat' uyarısı
- Vazgeçmiyorlar! İşte ABD'nin kirli planı
- Selçuk Bayraktar paylaştı: Aralıksız sürüyor
- ABD askerleri, Suriye'den çekildi
- Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! Tarih belli oldu
- Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Dört polis için...
- PKK/YPG- PYD, Resulayn’da Kürtleri öldürdü
- SON DAKİKA: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi
- PKK/YPG- PYD, Resulayn’da Kürtleri öldürdü! Örgüt yalan haberlerle sempati kazanmaya çalışıyor
- CHP'li Tunç Soyer'den skandal Türkiye ve Kıbrıs açıklaması
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması ve dünyaya '35 saat' uyarısı
- Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! Tek tip sigara uygulaması için tarih belli oldu
- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 59 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru için aranan özellikler ve şartlar...
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Bir yıl ertelendi
- Şehit asker Sezai Eşkioğlu Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Resulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor |Video
- Trump'tan flaş açıklama: Ateşkes süreci iyi gidiyor
- İsrail'den itiraf! "Barış Pınarı Harekatı ile planlar çöpe gitti"
- Cemil Bayık'tan YPG'ye 'çıkmayın' çağrısı! Türkiye ile ABD'nin anlaşması PKK'yı çıldırttı