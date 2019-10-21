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Bakan Soylu: 75 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
BAKAN AÇIKLADI! 75 BİN KİŞİ GÖNDERİLDİ

Gelen son dakika bilgisine göre; , yılbaşından beri 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini ve yıl sonunda bu rakamın 95 bine ulaşacağını söyledi.

, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunudu. İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.

BARIŞ PINARI MESAJI

Çalıştaydaki konuşmasında 'na değinen Soylu, "Harekata 120 saatlik ara verildi. Bazı gazeteler ısrarla diyor. Hassasiyetlerimize ve egemen kimliklerimize saldırdıkları kanaatindeyim. Bu muhalif olmak değildir. Muhalif olmak başımız üzerine, eleştiri olabilir. Burada doğru verilerle, doğru politikalarla adım atmaktır bizim sorunumuz. bir savaşta değildir. Onun için ateşkes kavramı bu gazetelere ifade etmek istiyorum yanlış bir kavramdır. Türkiye, / terör örgütüne operasyon yapmaktadır. O gazetede bayrağını azıcık seven varsa ateşkes ibaresinden sonra derhal oradan ayrılmalıdır" diye konuştu.

"DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE EDEN TEK ÜLKEYİZ"

Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Bir sonraki adımda Kürtlerini hedef alacaklardır. Sonra Türkiye'ye dönüp 'üç beş vilayet sen de ver' diyeceklerdir. Bu çok açık görülüyor. Biz Harekatı'nı gerçekleştirdiğimizde ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz. Hepsi korkuyorlar. DEAŞ'ın videolarından korkuyorlar. Bütün Batı kimyası altüst olmuş. Bizim elde ettiğimiz her tecrübe kolay elde edilir bir tecrübe değildir. DEAŞ, PKK, , de patronunun aynı olduğu ürünlerdir. İmalatları aynı yerlerdir. Bunu bir siyaset terminoloji üretmek için söylüyor değilim. Elimizdeki bütün istihbari bilgiler, bütün hareket kaynakları, tarzları hedefi özdeştir. Bu çok nettir" ifadelerini kullandı.

"3. DARBE VURULUYOR"

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla büyük adımlar attığını söyleyen Soylu, Barış Pınarı Harekatı'yla da terör örgütüne üçüncü darbenin vurulduğunu kaydetti.

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