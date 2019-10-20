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Son dakika: Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 5 gün tatil edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
ŞIRNAK VE MARDİN'İN SINIR İLÇELERİNDE EĞİTİME 5 GÜN ARA

'ın İdil, Cizre ve ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra ile Mardin'in ilçesinin tamamında, Artuklu ve ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildi. Şanlıurfa'da ise, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildiğini bildirildi.

ve Mardin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Şırnak'ın İdil, Cizre ve ilçelerinin sınırındaki 55 köy ve mezra okulu ile Mardin'in ilçesinin tamamında, Artuklu ile ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 21-25 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 21-25 Ekim'de 5 gün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 7 gün ara verilmişti.

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