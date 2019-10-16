Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pakdil, rahatsızlığı sebebiyle dün öğleden sonra Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görmeye başladı.
Pakdil'in tedavisinin dahiliye servisinde devam ettiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Meclis'te 'işgal' tartışması! AK Parti ve MHP'den HDP'ye sert tepki
- Bakan Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü
- Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Suriye' açıklamasına AK Parti'den tepki
- Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
- Kılıçdaroğlu ile Buldan ortak paydada buluştu
- Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- ABD Başkan Yardımcısı geliyor
- PKK’nın kirli yüzü! Son 35 yılda 20 bin civarında çocuk...
- İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası
- Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…
- 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…
- 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?
- AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? AÖF harçları ne kadar?
- EDHO 143. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm tek parça izle! - ATV
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavı 2020 KPSS hangi tarihte?
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı
- Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?
- HDP'den Barış Pınarı Harekatı sonrası skandal çağrı
- Milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri'den A Haber'de önemli mesajlar
- KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Bir marka daha katıldı! 0,49 – 0,69 faiz oranlarıyla taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisi araç fiyat listesi...