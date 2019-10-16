16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019
YAZAR NURİ PAKDİL, HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pakdil, rahatsızlığı sebebiyle dün öğleden sonra Şehir Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

Pakdil'in tedavisinin dahiliye servisinde devam ettiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN