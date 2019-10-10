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Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
BAKAN AKAR, FRANSA SAVUNMA BAKANI PARLY İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Fırat’ın doğusunda başlatılan ’na ilişkin bilgi paylaşımına ek olarak, Sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/ müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade edildi.

Milli Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Fırat'ın doğusunda başlatılan 'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan görüşmede öne çıkan satır başları:

Hedefimizin Fırat'ın doğusunda , PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu,

'nin DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3000'den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini,

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını,

Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini,

Sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/ müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

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