Akıncı Üssü davasında flaş gelişme
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde (BHHM) görev yapan Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi Komutanı sanık eski tuğgeneral Recep Ünal, dün başladığı savunmasını tamamladı.
Ünal, sözde atama listesinde isminin olmasıyla ilgili yapılan suçlamayı reddetti. Suçlama konusu listenin imzasız, TSK hiyerarşisine uygun olmayan bir şekilde yayımlandığını bildiren Recep Ünal, listede kendisi için de "göreve devam" ibaresi bulunduğunu söyledi.
Ünal, "Bu görevi kimse bana öncesinde veya darbe girişimi esnasında tebliğ etmemiştir. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne gönderilmediği için de bunu ancak gece 03.00 civarında öğrendim." dedi.
Listenin hukuki bir dayanağının olmadığını savunan sanık Ünal, ismi olduğu için yapılan suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.
Recep Ünal, operasyonel hat kullandığına yönelik iddiaları da kabul etmediğini belirterek, lehine olan delillerin karartıldığını savundu.
Suçlu olmadığını iddia eden Ünal, tahliyesini ve beraatını talep etti.
Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- YPG mevzileri boş kaldı
- Yakalanmamak için uyuşturucuyu sakladıkları yere bakın
- E-5 Karayolunda sıra dışı kovalamaca! İETT şoförü...
- TBMM kararları Resmi Gazete'de
- Emine Bulut cinayeti davası başladı
- İstanbul'da saldırı yapacaklardı! PKK’lılar yakalandı
- İşte Metrobüs Bahattin gerçeği!
- Namlular Fırat'ın doğusuna çevrildi! İlk hedef...
- Kütahya'da 3,4 büyüklüğünde deprem
- CHP'li İBB’den konser salonunda Gezi finansörü Osman Kavala propagandası!
- Avustralya'nın ünlü Bourke Caddesi'nde sigara yasaklandı
- Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay!
- İran ordusundan dikkat çeken hamle! Türkiye-Irak sınırında...
- Son dakika: İstanbul'da saldırı yapacaklardı! PKK’lılar yakalandı
- "Ankara'nın YPG'nin silahlandırılmasına tepkisini Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir"
- Son dakika: Kütahya'da 3,4 büyüklüğünde deprem
- 1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Sigaraya zam geldi mi? 8 Ekim güncel sigara fiyatları… En ucuz sigara ne kadar?
- Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?
- EDHO 142. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm izle! | ATV
- Türk ordusuna bölgedeki aşiretlerden operasyon desteği! |Video
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik görev emri sorgulama nasıl yapılır?