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Son dakika: Bağcılar'da vinç devrildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
BAĞCILAR'DA VİNÇ DEVRİLDİ

Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatörü, yaralı kurtarıldı.

Bosna Caddesindeki bir inşaat alanında çalışan 34 EJ 7822 plakalı devrildi.

Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da vinç devrildi | Video BAĞCILAR'DA VİNÇ DEVRİLDİ | VİDEO

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