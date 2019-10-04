Son dakika: Bağcılar'da vinç devrildi
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatörü, yaralı kurtarıldı.
Bosna Caddesindeki bir inşaat alanında çalışan 34 EJ 7822 plakalı vinç devrildi.
Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Eylül ayında 184 terörist öldürüldü
- Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum
- Rumlar haddini aştı! Tehdit ediyorlar...
- Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
- Son dakika! Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez
- Yargıtay onadı! O isme 7 yıl ceza...
- Az önce duyuruldu! Suriye'de 3 fakülte kurulacak
- Fırat’ın doğusunda 3. kara devriyesi
- Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde önemli gelişme!
- İstanbul’a gelen kargo uçağı düştü!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? MHP’den Bahçeli için son açıklama!
- Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!
- Öğrencileri tatil heyecanı sardı! İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili için geri sayım…
- Isaac Promise kimdir, kaç yaşında? Isaac Promise ölüm sebebi nedir?
- Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 38. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
- Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?