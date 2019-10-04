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Son dakika: ABD ile yapılan 3. birleşik kara devriyesi sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
BAKANLIK DUYURDU! 3. ORTAK DEVRİYE BİTTİ

Gelen son dakika haberine göre; ’de Fırat’ın doğusunda tesisi kapsamında; ve personelinin birlikte icra ettiği üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi.

, ile kurulması planlana ve çalışmaların sürdüğü ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklmasında bugün sabah saatlerinde başlayan 3. kara devriyesinin sonra erdiğini belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi."

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