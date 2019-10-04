Son dakika: ABD ile yapılan 3. birleşik kara devriyesi sona erdi

Gelen son dakika haberine göre; Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personelinin birlikte icra ettiği üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile kurulması planlana ve çalışmaların sürdüğü güvenli bölge ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklmasında bugün sabah saatlerinde başlayan 3. kara devriyesinin sonra erdiğini belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi."