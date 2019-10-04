Son dakika: ALES sonuçları açıklandı
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
Gelen son dakika haberine göre; Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ŞİFRE İLE ERİŞİLEBİLECEK
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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