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Son dakika: ALES sonuçları açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre; Adaylar, sınav sonuçlarına 'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca () ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ŞİFRE İLE ERİŞİLEBİLECEK

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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