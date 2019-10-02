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Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI: 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ve 'in koordineli çalışmasıyla 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli İstihbarat Teşkilatının () koordineli çalışması sonucu 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 17 OLDU

PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğu kaydedildi.

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