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Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019
HAKKARİ'DE 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 'de, ve ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalında, ve ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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