İsmail Şafak Güdür'e FETÖ'den 10 yıl hapis
FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün İstanbul'daki başimamı olan İsmail Şafak Güdür geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yakalanmıştı.
FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
BAHÇELİEVLER'DE YAKALANMIŞTI
FETÖ'nün İstanbul'daki başimamı İsmail Şafak Güdür geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yakalanmıştı. Güdür ile ilgili yapılan incelemede çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Güdür'ün ByLock incelemelerinden elde edilen bilgilere göre örgüt içinde Selçuk ve Hasan kod isimlerini kullandığının değerlendirildiği kaydedildi. Güdür'ün aynı zamanda ByLock programı içerisinde kurulan 47 grup içerisinde yer aldığı ve programa 117 bin 523 kez giriş yaptığı ifade edildi.
Cezaevine gönderilen Güdür'ün Whatsapp mesajlarında polisi kastederek söylediği "Vuruşmadan teslim olmam" mesajı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güdür hakkında "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçu kapsamında iddianame hazırlandı.
Fotoğrafta: İsmail Şafak Güdür
117 BİN 523 KEZ GİRİŞ YAPTI
Güdür'ün ByLock incelemelerinden elde edilen bilgilere göre örgüt içinde Selçuk ve Hasan kod isimlerini kullandığının değerlendirildiği kaydedildi. Güdür'ün aynı zamanda ByLock programı içerisinde kurulan 47 grup içerisinde yer aldığı ve programa 117 bin 523 kez giriş yaptığı ifade edildi.
Telefon incelemelerinin de yer aldığı iddianamede, şüphelinin FETÖ'ye üye ve Yunanistan ülkesine kaçan şahıslar ile irtibat halinde olduğuna ilişkin örgütsel yazışmalar ile resimlerin bulunduğu, yine kendisi hakkında yakalama bulunduğuna ilişkin bir belge fotoğrafının bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin Bank Asya isimli bankada hesabının bulunduğu ve bu hesaba FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası yüklü miktarda para aktardığı belirtildi.
İddianamede İsmail Şafak Güdür'ün bazı kişilere ByLock isimli kriptolu haberleşme uygulamasını yüklediği belirtildi.
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