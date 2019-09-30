Başkan Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlerle bir araya geldi. Gramofondan çalınan eserlerin de dinlendiği görüşmede Başkan Erdoğan, Pekinel kardeşlerle bir süre sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pekinel kardeşlerle, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2019-2020 konser sezonunun açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel konser sonrasında görüştü.
Gramofondan çalınan eserlerin de dinlendiği görüşmede Başkan Erdoğan, Pekinel kardeşlerle bir süre sohbet etti.
Görüşmede Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy da hazır bulundu.
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