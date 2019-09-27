27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

T3 Vakfı'nı hedef alan CHP’li Gürsel Tekin’e Haluk Bayraktar'dan sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
T3 VAKFI'NI HEDEF ALAN CHP’Lİ GÜRSEL TEKİN’E SERT TEPKİ

'li Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Vakfı'nı hedef aldı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü söz konusu yalan iddiaların ardından Twitter'dan açıklama yaparak, "T3 Vakfımızın 1 kuruş dahi destek almadığı tarafından mahkemeye bildirilmesine rağmen çamur siyaset tarzı durmuyor, depremi dahi çıkarlarına alet edebiliyor." dedi.

İstanbul Milletvekili Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, 'nden 'e vakfına kaynak aktarıldığını iddia etti. Söz konusu yalan iddianın ardından T3 Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Bayraktar, T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek kuruş almadığını, söylenenlerin iftira olduğunu vurguladı.

DEPREMİ DAHİ ÇIKARLARINA ALET EDİYORLAR

Haluk Bayraktar, "T3 Vakfımızın 1 kuruş dahi destek almadığı tarafından mahkemeye bildirilmesine rağmen çamur siyaset tarzı durmuyor, depremi dahi çıkarlarına alet edebiliyor. Ne olursa olsun gençlerimize yönelik bilim ve teknoloji eksenindeki faaliyetlerimiz durmaksızın devam edecektir." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar

"DEPREM KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞIMIZI DA TEKNOFEST'TEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA GÖREBİLİRDİNİZ"

T3 Vakfı da "Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişimi için T3 Vakfımızın yaptığı çalışmaları bu ülkenin iyiliğini isteyen herkes takdir ediyor. konusundaki duyarlılığımızı da TEKNOFEST'teki eğitim programlarında görebilirdiniz. Bakmaya niyetiniz olsaydı! @gurseltekin34" açıklamasında bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN