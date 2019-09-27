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İstanbul'daki şiddetli depremde tarihi surlar da zarar gördü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
DEPREMDE EN ACI FOTOĞRAF!

'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki tarihi 'nın Yedikule'deki bazı burçlarında da çatlaklar oluşturdu. Tarihi surlar adeta ortadan ikiye ayrılmış durumda...

'da öğle saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapıların arasında asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan tarihi da var.

İstanbul'daki şiddetli depremde tarihi surlar da zarar gördü | Video İSTANBUL'DAKİ ŞİDDETLİ DEPREMDE TARİHİ SURLAR DA ZARAR GÖRDÜ | VİDEO

YIKILMAK ÜZERE

Tarihi surların Yedikule'deki bazı bölümlerinde özellikle burç kısımlarında ciddi çatlaklar oluştuğu ve bir burcun ise ortadan ikiye yarılarak yıkılmak üzere olduğu görüldü.

İşte tarihi surlardan kareler:

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