İstanbul'daki şiddetli depremde tarihi surlar da zarar gördü
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem tarihi İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında da çatlaklar oluşturdu. Tarihi surlar adeta ortadan ikiye ayrılmış durumda...
İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapıların arasında asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan tarihi İstanbul Surları da var.
YIKILMAK ÜZERE
Tarihi surların Yedikule'deki bazı bölümlerinde özellikle burç kısımlarında ciddi çatlaklar oluştuğu ve bir burcun ise ortadan ikiye yarılarak yıkılmak üzere olduğu görüldü.
İşte tarihi surlardan kareler:
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