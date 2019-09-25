Başkan Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü
New York’ta çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Bu önemli temas sırasında Türkiye ve Yunanistan heyetleri de hazır bulundu.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için cumartesi günü Amerika'ya giden ve burada birçok diplomatik temasa imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de, New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor.
HEYETLER HAZIR BULUNDU
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
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