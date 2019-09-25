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Başkan Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ TEMAS!

’ta çalışmalarını sürdüren Başkan , ile görüştü. Bu önemli temas sırasında ve Yunanistan heyetleri de hazır bulundu.

74. için cumartesi günü Amerika'ya giden ve burada birçok diplomatik temasa imza atan Başkan bugün de, 'ta ile görüştü.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor.

HEYETLER HAZIR BULUNDU

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

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