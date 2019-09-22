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Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
ATATÜRK HAVALİMANI'NA METRO SEFERLERİ DURDURULDU

(İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle 'na yolcu taşımacılığını durdurdu.

(İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle 'na yolcu taşımacılığını durdurdu.

Son dakika: Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu |Video SON DAKİKA: ATATÜRK HAVALİMANI'NA METRO SEFERLERİ DURDURULDU |VİDEO

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.

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