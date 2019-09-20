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Son dakika: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ HAKKINDA YENİ KARAR

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi. Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye teşebbüse ve yağmaya azmettirmek suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları ve 'ın tutuklanmalarına karar verildi.

Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Savcı ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcının tutuklamaya sevk yazısında 6-8 Ekim olayları nedeniyle başsavcılık tarafından soruşturma yürütüldüğü, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller olmak üzere 32 ilde barikatlar kurularak yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle binalara, araçlara, ikametlere zarar verildiği ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yazıda dosya kapsamına göre "şüphelilerin atılı suçları işlediklerine dair haklarında kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu" kaydedilerek, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye teşebbüse ve yağmaya azmettirmek suçlarından tutuklandı.

TUTUKLAMA KARARI

Sevk kararının ardından Demirtaş ve Yüksekdağ ile avukatları peş peşe Ankara 1. Sulh Ceza Hakimine ifade verdi.

Hakim, ifade işlemi sonucunda şüphelilerin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

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Hakki Hakki

biriniz aponnun,heykelini dikecekti,biriniz de mabadini ypg,ypj ye dayiyordu,size yapilan muamele az bile,bu asil milleti birbirine düsürmek icin elinizden geleni yaptiniz,ama basaramayacaksiniz,cünkü maskeniz düstü artik,Türk/Kürt sizin kimlerin masasi oldugunu iyi anladi artik.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.09.2019 09:46
Nihat Nihat

Hadi sırtınızı dayadıklarınız kurtarsın sizi. Çok can aldınız,ekmek bile çok size. İnşallah kalan ömrünüz orda geçer.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.09.2019 08:16
Mehmet Mehmet

Allah belanizi versin, Insaallah olunuz cikar ordan

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 21.09.2019 03:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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