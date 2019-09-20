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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 55 GÖZALTI KARARI

'da, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar olduğu, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri A.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe alıp, 10 paravan şirket kurduğunu saptadı. 488 kişinin hesap numaraları üzerinden KKTC ve Ukrayna'ya, 31 milyon 500 bin lira aktarıldığını da tespit edildi.



Hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için Adana'da belirlenen adreslere, şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, arama yapılan evlerde toplam 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi. Operasyonun ise sürdürüldüğü öğrenildi.
Son dakika: 3 ilde yaşa dışı bahis şebekesine operasyon SON DAKİKA: 3 İLDE YAŞA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON

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