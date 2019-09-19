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İzmir'deki 'Gaziler Günü' töreninde skandal protesto! Sunuculuğu başörtülü öğretmen yapıyor diye töreni terk ettiler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
'GAZİLER GÜNÜ' TÖRENİNDE SKANDAL PROTESTO!

'de '' töreni için davet edilen gazilerin arasındaki bir grup, skandal bir protestoya imza attı. 10 kişilik gazi grubu, töreni sunan başörtülü öğretmenin kıyafetini, Cumhuriyetin değerlerine uygun olmadığını ileri sürdü. Müdürü Yüksel Akar, sunucu öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu belirterek, "Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte, resmî törenlere katılabilmektedir" dedi.

nedeniyle Foça 'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı Vekili ve Foça Üs Komutanı Deniz Albay İlker Akın Korkmaz, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Ramazan Harmandar, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, ve AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan bazı belediye meclis üyeleri, daire ve şube müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, Foça'da yaşayan gaziler, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'deki 'Gaziler Günü' töreninde skandal protesto! Sunuculuğu başörtülü öğretmen yapıyor diye töreni terk ettiler... İZMİR'DEKİ 'GAZİLER GÜNÜ' TÖRENİNDE SKANDAL PROTESTO! SUNUCULUĞU BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN YAPIYOR DİYE TÖRENİ TERK ETTİLER...

Törenin başlayacağı dakikalarda protokol sırasının hemen arkasında bulunan bir grup gazi, Foça Kaymakamı'na, tören programını okumak ve sunum yapmak üzere mikrofona gelen Edebiyat Öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar'ın kıyafetinin uygun olmadığını belirterek tören alanını terk etti. Grup alana yakın bir yerde toplanarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na buradan katıldı. Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Foça Belediye Başkanlığı ve Foça'daki gaziler adına çelenk sunumu, Deniz İkmal Teğmen Çağatay Bektaş'ın günün anlam ve önemini ifade eden konuşması, Foça Spor Lisesi'nden iki öğrencinin okuduğu şiirlerle tören tamamlandı.

"CUMHURİYET DEĞERLERİNE UYGUN OLMADIĞINI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Törendeki eylemini gerçekleştiren 10 kişilik gazi grubu adına konuşan Gazi Emekli Deniz Piyade Albay Nabi Duru, "19 Eylül Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı'na törene geldiğimizde, törenin başlangıcında gaziler olarak sunucu hanımefendinin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını görünce çok üzüldük. Bu protestomuzu toplu olarak Kaymakam ve tören alanında bulunanlara ileterek tören alanını terk ettik" dedi.



"ÖĞRETMEN BAŞÖRTÜLÜ OLARAK RESMİ TÖRENLERE KATILABİLMEKTEDİR"

Foça İlçe Müdürü Yüksel Akar ise yaptığı yazılı açıklamada sunucunun resmi kadrolu öğretmen olduğunu ve kıyafetin mevzuata uygun olduğunu belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akar, "Okulun resmi kadrolu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gaziler Günü programında sunucu olarak görev almıştır. Mevzuatımıza göre kadın öğretmenler kamusal alanda başörtüsü ile görev yapabilmektedirler. Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte resmî törenlere katılabilmektedir. Görevini bu kapsamda yürütmüştür. Ferdi yapılan protestoya karşı çıkarak törene katılan tüm katılımcılar başta olmak üzere, resmi ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar öğretmenimizin yanında yer almıştır. Gaziler Günü'ne yakışır şekilde tören icra edilmiş, birlik beraberlik içinde olunmuştur. Birlik ve beraberlik içinde olunması nedeniyle tüm katılımcılara teşekkür edilmiştir."

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmî törenin ardından Demokrasi Meydanı'nda TEMAD tarafından şehitler ve merhum gaziler için hayır lokması döktürüldü.

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xxxx xxxx

faşistlikten hepsi içeri atsınlar röntgencilik yapamadıkları için töreni terkeden bu morukları

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evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 03:35
Mustafa Mustafa

Gazilik manevi büyük bir ünvandır. Şehitlik öncesi bu ünvanın temel kaynağı İslamın güzelliğinden gelmektedir.Kabul etmemişse yada edemiyorsa o da kendi bileceği bir iştir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 19.09.2019 22:44
Ali Ali

Din düşmanlarından gazi olsa ne yazar

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evet110
hayır0
cevapla 19.09.2019 22:19
Yolcu Yolcu

Dedelere bak, vallahi şoktayım ama mini etekli olsa hoş olurdu dimi. Dedeler

Aynı Görüşte misiniz?
evet102
hayır0
cevapla 19.09.2019 22:16
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